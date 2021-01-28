Honor Choice Moecen Kablosuz Kulaklık İnceleme - Bu Fiyata Çok İyi!

Honor Choice Moecen inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Honor Choice Moecen inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Honor Choice Moecen İnceleme Videosu

Bluetooth 5.0 teknolojisiyle de her iki kulaklıkta aktarma olmadan senkronizasyon sağlayan Honor Choice Moecen, 7mm hoparlörlere sahip. Su ve tere karşı dayanıklılık sunan kablosuz kulaklık tasarımı ile dikkat çekmekte. Kulaklık mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilmekte.

Honor tarafından gelen açıklamaya göre, kulaklıklar tek şarj ile 24 saat kullanım sunuyor. Fiyatı ile beklentileri karşılayan ürün, Type-C bağlantı portu üzerinden şarj oluyor. Tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.

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