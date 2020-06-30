Honor Magic EarBuds İnceleme - Ne Lazımsa Var!

Honor Magic Earbuds inceleme videosunda Honor'un ülkemizde yeni satışa sunduğu önemli özelliklere ve Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip kulaklık olma özelliğine sahip Honor Magic Earbuds'ı mercek altına alıyoruz. Hemen yukarıdan Honor Magic Earbuds inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Honor Magic Earbuds Özellikleri

Honor Magic Earbuds, iki farklı mikrofonlu Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi sayesinde 32dB’e kadar çevre gürültüsünü engelliyor. Böylece toplu taşıma, ofis, uçak gibi istenmeyen seslerin bulunduğu ortamlarda, sadece dinlediğiniz sese odaklanabiliyorsunuz.

Üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemine sahip Honor Magic Earbuds ile tüm telefon görüşmeleriniz de yüksek kaliteye ulaşıyor. Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi ile desteklenen kulaklık, şarj kutusu ile toplamda 13 saate kadar pil ömrüne sahip.

Kulaklıkların her biri 37 mAh bataryaya sahip ve sadece 5,4 gram ağırlığında. Şarj kutusu ise 410 mAh bataryaya sahip ve 51 gram ağırlığında. Kulaklık şarj kutusu ile toplamda 10,5 saate kadar telefon görüşmesi ve 14,5 saate kadar müzik oynatımını tek şarjda ANC (Aktif Gürültü Engelleme) kapalı şekilde sunuyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!