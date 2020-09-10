Tek Rakibi Kendisi! - Huawei Band 4 Pro İnceleme

Huawei Band 4 Pro inceleme videomuzda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Huawei Band 4 Pro inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Huawei Band 4 Pro İnceleme Videosu

Huawei Band 4 Pro, çarpıcı kontrasta sahip 0.95 inç AMOLED dokunmatik ekran ile gelmekte. Huawei Band 4 Pro, tek seferlik SpO2 seviye ölçümünü desteklemekte ve ihtiyacınız olan her yerde kandaki oksijen seviyenizi tespit etmenize yardımcı olmakta.

Bileklik, uyku takibi yapmanın yanı sıra akıllı kalp atış hızı takibi de yapabilmekte. Huawei Band 4 Pro, dahili GPS sayesinde doğru ve hızlı konumlandırma hizmetleri sunar, telefonunuz yanınızda olmasa bile koşu, yürüyüş, bisiklete binme veya yüzme gibi açık hava egzersizlerini tamamladıktan sonra GPS verilerini haritada görüntüleyebilirsiniz.

Huawei Band 4 Pro istenildiği gibi kişiselleştirilebilmekte. Huawei Watch Face Store'da sportif ve teknolojik çizimlerle dolu saat arayüzleri bulunmakta. Tüm detaylara videomuzdan kolayca ulaşabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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