Bu Kulaklığın Rakibi Yok! - Huawei FreeBuds Pro İnceleme

Huawei FreeBuds Pro inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Huawei FreeBuds Pro inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Huawei FreeBuds Pro İnceleme Videosu

Huawei FreeBuds Pro inceleme videosunda Huawei tarafından ülkemizde yeni satışa sunulan Dinamik Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip kulaklık olma özelliğine sahip FreeBuds Pro'ları mercek altına alıyoruz.

Dinamik gürültü engelleme özelliğine sahip olan Huawei FreeBuds Pro, kısmen köşeli yenilenmiş bir tasarımla birlikte geliyor. Bluetooth 5.2 teknolojisine sahip olan Huawei FreeBuds Pro, şirketin paylaştığı bilgiye göre şarjlı kutusu olmadan yani yeniden şarj edilmeden 7 saat dayanmakta. Ş arj kutusu ile birlikte ise 30 saate kadar dayanabiliyor.

Gürültü engellemeyi kullanırken, kulaklıklardan 4,5 saate kadar dinleme süresi elde edilebilmekte. Cihaz Kirin A1 yonga setinden güç almakta. FreeBuds Pro her tür kulağa uyum sağlamak için küçük, orta ve büyük uçlarla birlikte gelmekte. Her iki kulaklığın da dışa bakan tarafında oynatmayı ve sesi kontrol etmek için görünür bir sensör bulunmakta.

Tüm detayları videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!

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