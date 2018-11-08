Huawei Mate 20 Pro İnceleme
Huawei Mate 20 Pro inceleme videosunda telefonun kamerası, ekranı ve diğer tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz. Bu videoda Mate 20 Pro'yu Galaxy Note 9 ve iPhone XS Max ile de karşılaştırıyor sizlere sonuçları aktarıyoruz.
Huawei Mate 20 Pro Özellikleri
EKRAN
Boyut:
6.39 inç
Renk:
16.7 milyon renk
Tip:
OLED
Çözünürlük:
2K + 3120 x 1440, 538 PPI
YONGA SETİ
HUAWEI Kirin 980 2xCortex A76 2.6 GHz + 2xCortex A76 1.92 GHz + 4xCortex A55 1.8 GHz
İŞLETİM SİSTEMİ
Android 9
HAFIZA
6 GB RAM + 128 GB ROM
8 GB RAM + 256 GB ROM
NM kart: 256 GB’a kadar destekler
GPS
GPS (L1 + L5 çift bant) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a çift bant) / QZSS (L1 + L5 çift bant)
BAĞLANABİLİRLİK
802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz ve 5 GHz
Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC ve HWA Audio
Type-C, USB 3.1 GEN1*
Type-C kulaklık girişi
PC Veri Senkronizasyonu
SENSÖRLER
Yerçekimi Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Yakınlık Sensörü
Jiroskop
Pusula
Ekran İçi Parmak İzi Sensörü, Hall sensörü, lazer sensörü, Kızılötesi sensörü, renk sıcaklığı sensörü
KAMERA
Arka Kamera:
40 MP (renkli) + 20 MP (renkli) + 8 MP (renkli) , f/1.8 + f2.2 + f2.4 diyafram, otomatik odak desteği (derin odak, faz odağı, kontrast odağı, lazer odağı)
Ön Kamera:
24 MP (renkli) , f/2.0 diyafram
SES
Ses Dosyası Biçimi:
mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi
VİDEO
Video Dosyası Biçimi:
3gp, mp4
EMUI
EMUI 9.0
PİL
4200 mAh (tipik değer)*
Kablolu Şarj: MAKS 40 W HUAWEI SuperCharge
Kablosuz şarj: 15 W HUAWEI Kablosuz Hızlı Şarj**
Huawei Mate 20 Pro Fiyatı
Huawei Mate 20 Pro Türkiye fiyatı henüz belirlenmedi.
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