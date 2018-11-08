Mate 20 Pro İnceleme
Mate 20 Pro İnceleme
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Huawei Mate 20 Pro İnceleme

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Huawei Mate 20 Pro inceleme videosunda telefonun kamerası, ekranı ve diğer tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz. Bu videoda Mate 20 Pro'yu Galaxy Note 9 ve iPhone XS Max ile de karşılaştırıyor sizlere sonuçları aktarıyoruz. 

Huawei Mate 20 Pro Özellikleri 

EKRAN

Boyut:

6.39 inç 
Renk:

16.7 milyon renk 
Tip:

OLED 
Çözünürlük:

2K + 3120 x 1440, 538 PPI

YONGA SETİ

HUAWEI Kirin 980 2xCortex A76 2.6 GHz + 2xCortex A76 1.92 GHz + 4xCortex A55 1.8 GHz

İŞLETİM SİSTEMİ

Android 9

HAFIZA

6 GB RAM + 128 GB ROM
8 GB RAM + 256 GB ROM
NM kart: 256 GB’a kadar destekler 

GPS

GPS (L1 + L5 çift bant) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a çift bant) / QZSS (L1 + L5 çift bant)

BAĞLANABİLİRLİK

802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz ve 5 GHz

Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC ve HWA Audio
Type-C, USB 3.1 GEN1*
Type-C kulaklık girişi
PC Veri Senkronizasyonu 

SENSÖRLER

Yerçekimi Sensörü 
Ortam Işığı Sensörü 
Yakınlık Sensörü
Jiroskop
Pusula
Ekran İçi Parmak İzi Sensörü, Hall sensörü, lazer sensörü, Kızılötesi sensörü, renk sıcaklığı sensörü

KAMERA

Arka Kamera:
40 MP (renkli) + 20 MP (renkli) + 8 MP (renkli) , f/1.8 + f2.2 + f2.4 diyafram, otomatik odak desteği (derin odak, faz odağı, kontrast odağı, lazer odağı) 
Ön Kamera:
24 MP (renkli) , f/2.0 diyafram 

SES

Ses Dosyası Biçimi:
mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi

VİDEO

Video Dosyası Biçimi:
3gp, mp4

EMUI

EMUI 9.0

PİL

4200 mAh (tipik değer)*
Kablolu Şarj: MAKS 40 W HUAWEI SuperCharge
Kablosuz şarj: 15 W HUAWEI Kablosuz Hızlı Şarj** 

Huawei Mate 20 Pro Fiyatı

Huawei Mate 20 Pro Türkiye fiyatı henüz belirlenmedi. 

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