Huawei Mate 30 Pro'nun İşlemcisi Tanıtıldı! - Kirin 990 5G Neler Sunuyor?

Huawei Mate 30 Pro inceleme videosunun geleceği günü heyecanla beklerken, Çinli dev IFA 2019'da yeni yapay zekalı işlemcisi Kirin 990 ve Kirin 990 5G'yi bizlerle buluşturdu. Bu videoda Huawei'nin yeni mobil işlemcileri Kirin 990 ve Kirin 990 5G hakkında öne çıkan ve merak edilen her şeyi sizlere aktarıyor, Huawei Mate 30 Pro'nun işlemcisinin en önemli yeteneklerini sizlere sıralıyoruz.

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mate 30 Pro'ya güç veren işlemciler Kirin 990 ve Kirin 990 5G'nin detayları paylaşıldı. Şimdiye kadarki en güçlü ve en kompakt sisteme sahip çip olarak tanıtılan Kirin 990 serisi, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 855'den yüzde 26, Samsung'un Exynos 9820 işlemcisinden de yüzde 36 daha küçük. 8 çekirdek (2.86GHz hızda çalışan 2 büyük Cortex-A75, 2.36GHz hızda çalışan 2 orta büyüklükte Cortex-A76 ve 1.95GHz hızda çalışan 4 ufak Cortex-A55) CPU, 16 çekirdek GPU ve yeni Da Vinci Mimarisi üzerine inşa edilen 4 çekirdek NPU ile hayranlık uyandıran Huawei Kirin 990 serisi, 8K HDR 30 fps video çekimine izin veriyor.