Huawei Mate Xs 2 İncelemesi

Çok başarılı bir katlanma mekanizması sayesinde çok pratik bir şekilde bir tablete dönüşebilen Huawei Mate Xs 2, şık tasarımın yanı sıra sahip olduğu donanım bileşenleriyle de dikkat çekiyor. Huawei Mate Xs 2 incelemesi ile yeni katlanabilir akıllı telefonu detaylı bir şekilde ele aldık.

Huawei tarafından piyasaya sürülen Huawei Mate Xs 2 donanım bileşenleri, katlanma mekanizması ve şık tasarım ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Yakın zamanda katlanabilir akıllı telefon satın almak istiyorsanız hazırladığımız inceleme videosunu izleyebilir ve söz konusu cihaz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Huawei Mate Xs 2 Özellikleri Neler?

Katlanmamış Ekran: 7,8 inç, OLED, 2200 x 2480 piksel

Katlanmış Ekran: 6,5 inç, OLED, 1176 x 2480 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 4G

GPU: Adreno 660

RAM: 8 GB

Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 13 MP

Ön Kamera: 10.7 MP

Bluetooth: 5.2

Batarya: 4880 mAh

Hızlı Şarj: 66W

Yazılım: EMUI 12

Mate Xs 2'nin katlanmamış hâli 7,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bu OLED ekran, kullanıcılarına 2200 x 2480 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Yüksek tazeleme hızı, pürüzsüz bir deneyimin elde edilmesini sağlıyor. Telefonun katlanmış hâli ise 6,5 inç ekran büyüklüğünde ve 1176 x 2480 piksel çözünürlüğe sahip.

Mate Xs 2'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde True-Chroma kamera, 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 10.7 MP çözünürlüğünde kamera mevcut.

Gücünü Snapdragon 888 4G işlemcisinden alan telefonda Adreno 660 GPU yer alıyor. 8 GB RAM'in yer aldığı telefonda 512 GB depolama alanı bulunuyor. EMUI 12 ile beraber gelen cihaz batarya dahil yaklaşık olarak 255 gram ağırlığında.

4880 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonda 66W Huawei SuperCharge isimli hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Telefonda grafen temelli sıvı soğutma sistemi de mevcut. Yüksek kaliteli çift stereo hoparlör sistemi, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon modeli Bluetooth 5.2 desteğine sahip.