Tüy Gibi Ama Bomba Gibi! - Huawei MateBook X İnceleme

Huawei MateBook X inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Huawei MateBook X inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Huawei MateBook X İncelemesi

Yeni Huawei MateBook X, sürükleyici bir izleme deneyimi ve çarpıcı görüntü kalitesi için çerçevesiz bir tasarım sunan 3K Sonsuz FullView Ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayar.

Ekran ayrıca, kullanıcıların bir akıllı telefonda olduğu gibi, ekranda üç parmakla aşağı kaydırarak hızlı bir şekilde ekran görüntüsü almasını sağlayan Parmak Hareketleri Ekran Görüntüsü gibi hareket desteğiyle çoklu dokunma özelliğine sahip.

Yalnızca 1 kg ağırlığındaki hafif dizüstü bilgisayarın en kalın bölümü yalnızca 13,6 mm ve bir A4 kağıttan daha küçük. Böylece kullanıcılar Huawei MateBook X'i kolayca bir sırt çantasına koyarak yanlarında taşıyabilmekte.

10. Nesil Intel Core işlemci ile güçlendirilen yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, günlük görevler için gereken performansı fazlasıyla sunuyor. Dokunmatik yüzey, daha iyi kullanım kolaylığı için önceki nesle kıyasla yüzde 26 daha büyük ve tam dokunsal geribildirim sunmak için Huawei Free Touch özelliğine sahip.

Huawei Matebook X inceleme videosu içerisinde MateBook X'in işlemci gücüne, ssd hızı incelemesine, FullView ekranın incelemesine, ses incelemesine ve çok daha fazlasına değiniyoruz. Huawei MateBook X inceleme videosunda Matebook x dizüstü bilgisayarın kutu açılımını da sizlere gösteriyor, kutu içeriğinden bahsediyoruz.

Tüm detayları videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın.

Sizler Huawei Matebook X hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazın tasarımı sizce nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızın bizler için çok önemli olduğunu unutmayın!

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