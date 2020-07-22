Huawei Matebook X Pro 2020 İnceleme - Apple'ı Düşündürecek Bilgisayar!

Huawei Matebook X Pro 2020 inceleme videosunda tasarımı, ekran kalitesi, deneyimi ve malzeme kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken Huawei'nin yeni taşınabilir bilgisayarını yakından inceliyoruz.Hemen yukarıdan Huawei Matebook X Pro 2020 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Huawei Matebook X Pro 2020 İnceleme Videosu

Huawei Matebook X Pro 2020 modeli dizüstü bilgisayar yüksek ekran kasa oranı, intel'in 10. nesil işlemcileri, çok yüksek performanslı ssd seçenekleri ve genel performansıyla beğeni kazanmayı başarıyor.

MateBook X Pro 2020 13.9 inç boyutunda LTPS dokunmatik ekrana sahip. Cihazda Intel Core i7 - 10510U işlemci, 16 GB LPDDR3 2133 MHz RAM ve 1 TB NVMe PCIe SSD yer alıyor. Bilgisayarın kutusunda Huawei 65W USB-C Şarj Adaptörü çıkıyor.

Huawei Matebook X Pro 2020 hakkında tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.

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