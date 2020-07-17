Huawei MatePad Pro İnceleme - Fiyat ve Performansıyla Şaşırtıyor!

Huawei Matepad Pro inceleme videosunda Huawei tarafından ülkemizde yeni satışa sunulan tablet modelini yakından inceliyoruz. Hemen yukarıdan Huawei Matepad Pro inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Huawei Matepad Pro İnceleme Videosu

10,8 inç ekrana sahip olan MatePad Pro, gücünü Kirin 990 5G yonga setinden almakta. Cihaz grafik tarafında ise 6 çekirdekli Mali-G76 GPU'dan destek almakta. Ülkemizde satışa çıkan MatePad Pro'da 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihazın arka kamerası 13 MP çözünürlüğe sahipken ön kamera 8 MP çözünürlüğe sahip. 7,250 mAh bataryadan beslenen MatePad Pro'nun 40W kablolu ve 27W kablosuz şarj desteği ile gelmekte.

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen Huawei MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İşbirliği ve Huawei APP Multiplier özelliklerini destekliyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!