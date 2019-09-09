Huawei Nova 5T Ön İnceleme - Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi!

Berlin'de gerçekleşen IFA 2019 turumuz devam ediyor! Huawei'nin orta üst seviye akıllı telefon modeli Nova 5T ön inceleme videosu ile karşınıydayız. Ülkemizde henüz satışa sunulmayan telefonun teknik özellikleri bakıyoruz. Renginin yanı sıra dörtlü arka kamerası ve yana konumlandırılmış parmak izi okucusuyla dikkat çeken Huawei Nova 5T'ye Kirin 980 işlemci güç veriyor. 6.26 inç, yüzde 84.2 ekran kasa oranıyla ergonomik duran telefon, 128GB dahili depolama (micro SD kart desteği mevcut değil) ve 8GB bellek ile geliyor.

Huawei Nova 5T Özellikleri

Ekran: 6.26 inç, 1080x2340 piksel IPS LCD ekran

İşlemci: HiSilicon Kirin 980, 8 Çekirdek işlemci - Mali G76 grafik işlemci

Bellek: 128GB depolama, 8GB RAM

Arka Kamera: 48MP f/1.8 geniş açı, 16MP f/2.2 ultra geniş açı, 2MP f/2.4 geniş açı, 2MP f/2.4 derinlik sensörü

Ön Kamera: 32MP f/2.0

Batarya: 3750 mAh batarya (Hızlı şarj 22.5W) - 24 dakikada %50

Renk: Siyah, mavi ve mor

Huawei Nova 5T Fiyatı

Huawei'nin amiral gemisi telefon özelliklerini taşıyan orta segment telefonu Nova 5T'nin fiyatı 340 Euro civarında. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağını henüz bilmiyoruz.