Huawei Nova 9, FreeBuds Lipstick, Watch GT 3 Tanıtımı

Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Huawei, yeni ürünlerini Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlediği bir etkinlik sırasında tanıttı. Tamindir olarak yerinden takip ettiğimiz etkinlik sırasında Huawei Nova 9 adı verilen yeni bir telefon, Huawei Freebuds Lipstick isimli ilginç bir kulak ve Huawei Watch GT3 akıllı saat görücüye çıktı.

Huawei, yeni ürünlerini şatafatlı törenler eşliğinde tanıtmayı adet halinde getirdi. Her sene dünyanın farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle birlikte yeni ürünlerini tanıtan şirket, bu sene Viyana'yı seçme kararı aldı. Oldukça başarılı bir etkinlikle birlikte şirket tarafından kullanıcılara ulaştırılacak yeni akıllı ürünler karşımıza çıkarıldı.

Etkinliğin ilk aktörü Huawei Nova 9 oldu. Kendine has özellikleri ile rakiplerinden ayrılmayı başaran yeni akıllı telefon, özellikle ekranı ile ilgi çekiyordu. Videomuzda özellikleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler alabileceğiniz Nova 9, şimdiden birçok kullanıcının ilgisini çekti.

Tanıtımda gösterilen ikinci ürün ise farklı tasarımı ile ilgi çeken FreeBuds Lipstick oldu. Bir ruj mantığıyla tasarlanan ve her bir noktası buna uygun dizayn edilen yeni kulaklık, görenleri şaşırtmayı başardı. Performansının ise en az görünüşü kadar iyi olduğu aktarıldı.

Etkinlikte sahnede olan son ürün ise Huawei Watch GT 3 oldu. Pil performansı ile rakiplerinin arasından sıyrılmayı planlayan ürün, serinin diğer ürünlerinde olduğu gibi yine göze hoş gelen iki farklı tasarımla piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.