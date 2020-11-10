Huawei P Smart 2021 İnceleme - P Smart Serisi Uçuşa Geçmiş!

Huawei P Smart 2021 inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Huawei P Smart 2021 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Huawei P Smart 2021 İnceleme Videosu

Cihazın ön tarafına baktığımızda 6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile karşılaşıyoruz.

Kaputun içine baktığımızda Kirin 710A işlemci bizleri karşılıyor. P Smart 2021, 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip. Cihaz sahip olduğu MicroSD desteği sayesinde kullanıcılar depolama alanını 512GB'a kadar genişletme imkanına sahip olacak.

Cihazın arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 120 derece görüş alanına sahip 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Akıllı telefonun ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Huawei P Smart 2021 hakkında tüm detaylara Huawei P Smart 2021 inceleme videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Huawei P Smart 2021 Özellikleri

Ekran: 6.67 inç

Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 megapiksel

İşlemci: Kirin 710A

Ram: 4GB

Depolama: 128GB

Pil: 5.000 mAh

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