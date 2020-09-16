Şaşırtan Kamera Performansı! - Huawei P Smart S İnceleme

Huawei P Smart S inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Huawei P Smart S​ inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Huawei P Smart S İnceleme Videosu

Huawei P Smart S, 6.3 inç, 1080 x 2400 çözünürlüğünde, 20:0 formatında su damlası çentikli OLED ekrana sahip. 12nm üretim sürecinden geçen Kirin 710F işlemcili telefon, 4GB RAM 128GB depolama alanı (ek depolama için bir NM kart yuvasına sahip) sunuyor.

10W şarjı destekleyen 4000 mAh bataryadan güç alan telefonun arkasını çevirdiğimizde üçlü kamera sistemi karşımıza çıkıyor. 48 megapiksel ana, 8 megapiksel 120 derece ultra geniş sensör, 2 megapiksel derinlik sensörü, arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Önde 16 megapiksel selfie kamera mevcut.

Tüm detayları videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!

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