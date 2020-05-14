Huawei P40 5G İnceleme - 8500 TL Vermeden Mutlaka İzleyin!

Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli olan P40 5G modeline yakından bakıyoruz. Huawei P40 5G inceleme videomuzda cihazın tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda Huawei P40 5G inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Huawei P40 Özellikleri

6.1 inç FHD+ çözünürlük sunan OLED ekrana sahip olan Huawei P40, Kirin 990 yonga setinden güç almakta. Huawei P40 grafik tarafındaki gücünü ise Mali-G76 MC16 GPU'dan alıyor. 8 GB RAM'e sahip olan cihazda 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

3.800 mAh bataryadan beslenen akıllı telefon Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Huawei P40'ın arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 50 MP ana kamera sensörü, 16 MP geniş açı kamera sensörü, 8 MP Telefoto kamera sensörü.

Cihazın ön tarafında baktığımızda bizleri bir adet 32 MP çözünürlüğünde kamera sensörü karşılıyor. Android 10 işletim sistemine sahip EMUI 10.1 ile kutudan çıkan cihazda Google servisleri bulunmuyor.

Videomuzu izleyerek Huawei P40 5G hakkındaki tüm bilgilere sahip olabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!