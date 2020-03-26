Huawei P40 Ailesi Tanıtılıyor, Paris'ten Canlı Yayın!

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini tanıtıyor. Canlı yayın ile sizlere cihazların özelliklerini aktarıyoruz. Huawei P40 serisinin özellikleri tanıtıldıktan hemen sonra Tamindir.com üzerinde yer alacak. Bizleri takipte kalın! Yayın 15:55'de başlayacak.

Huawei P40 Pro'nun arka tarafında 5 adet kamera sensörü olması bekleniyor. Bu kamera sensörleri hakkında henüz sızıntı bulunmamakta. Huawei P40 Pro'nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörü yer alabilir.

Huawei P40 Pro'nun Kirin 990 yonga setinden güç alması beklenmekte. Akıllı telefonun %98 civarından ekran/ kasa oranına sahip olacağı konuşulmakta. Huawei P40 Pro'nun ön tarafında iki adet delikli kamera sensörünün olacağı yine sızdırılan bilgiler arasında. Cihazın seramik gövdeye sahip özel bir versiyonun olacağı konuşulmakta.

P40 Pro'nun 50 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekleyen 5.500 mAh bataryadan beslenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Huawei P40 Pro'nun 5.57 inçlik ekrana sahip olacağı söylenmekte. Huawei P40 serisinin Android 10 işletim sistemi ile geleceği ancak Google servislerinin bulunmayacağı açıklandı.