Huawei P40 Lite E İnceleme - Düşündüren Telefon!

Huawei'nin ülkemizde yeni satışa sunduğu akıllı telefon modeli olan Huawei P40 Lite E'ye yakından bakıyoruz. Huawei P40 Lite E inceleme videomuzda cihazın tüm teknik detaylarını sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıdan Huawei P40 Lite E inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Huawei P40 Lite E İnceleme Videosu

6.39 inç HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip olan Huawei P40 Lite E, gücünü Kirin 810F yonga setinden alıyor. Akıllı telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabilmekte.

Huawei P40 Lite E'nin arka tarafında 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üç adet kamera sensörü yer almakta. Ön tarafta ise bizleri bir adet 8 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

4.000 mAh bataryadan beslenen Huawei P40 Lite E, Android 9 işletim sistemi ile kutudan çıkmakta. Cihazda Google servisleri ne yazık ki yer almıyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!