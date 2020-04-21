Huawei P40 Lite İnceleme - Süper Hızlı Lite Modeli!

Huawei durmadan yoluna devam ediyor desek yeridir. Bu videomuzda P40 ailesinin en sevimli üyesi olan Huawei P40 Lite’ı tüm detaylarıyla sizlere aktarıyoruz. Elimize gelen Sakura pembesi renkteki bu telefon hem teknik özellikleri hem de malzeme kalitesiyle kullanıcıların gönlünü kazanacak bir cihaz olmaya aday.

Huawei P40 Lite İnceleme

Tasarım anlamında cihaza baktığımızda arkada yeni bir kamera tasarımının konumlandırıldığını görüyoruz. Bu noktada kamera etrafına cihazın rengiyle geçişler konulmuş olması daha şık bir tasarımı bizlerle buluşturuyor.

Huawei P40 Lite ekran konusunda da iddialı bir model. Ekran içine gömülü bir kamera ile bizlere %83.5’luk bir ekran kasa oranı sunan bu cihazın ekran boyutu ise 6.4 inç. Ekrandaki görüntüler oldukça canlı ve ekrana gömülen kamera ile tam ekran deneyimini bizlere sonuna kadar sunuyor.

Yazılım tarafına baktığımızda cihazda Android 10 üzerine kurulmuş Huawei Mobil Servisleri'nin desteğiyle gelen bir yenilikçi yaklaşım görüyoruz. Huawei Mobil Servisleri çok kısa bir sürede ortaya çıkan ve oldukça güzel bir deneyim sunan bir platform. Bunun yanında Dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak Huawei App Gallery ile de destekleniyor.

Bu noktada uygulama anlamındaki soru işaretlerini gidermek adına şunu söylemek lazım App Gallery şu anda ihtiyacımız olan bir çok uygulamayı içerisinde bulunduruyor ancak çok daha fazlasını arayan kullanıcılar içinde yine App Gallery içinde yer alan üçüncü parti bir uygulama olan MoreApps isimli uygulamayla bütün eksiği kapatmak mümkün. Bir çok uygulamayı(Facebook, WhatsApp v.b.) ise kendi web sitesi üzerinden APK'larını indirerek cihazda çalıştırmanız mümkün.

YouTube severler ise Huawei’nin kendi geliştirdiği Web Tarayıcısı üzerinden YouTube deneyimini aynı uygulamadaymış gibi yaşayabiliyor.

Huawei P40 Lite’da tam 4 adet arka kamera bulunuyor. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğe ve F/1.8 diyafram aralığına sahip. 8 megapiksellik bir diğer kamera ise 120 dereceye varan bir ultra geniş açıyı bizlerle buluşturuyor. 2 megapiksellik makro kamera ise 4 cm mesafeye kadar yakın ve ayrıntılı fotoğrafları kullanıcılara sunuyor. 4. kamera olan 2 megapiksellik derinlik algılayıcı kamera ise portre fotoğraflarının sonuçlarını üst seviyeye taşıyor.

Ön tarafta ise 16 megapiksellik f/2.0 diyaframa sahip kamera yer alıyor. Süper gece selfie modu ile az ışıklı ortamlarda güzel sonuçları bizlerle buluşturuyor. Bu kamerada yapay zeka ile çok iyi bokeh efektine sahip portre fotoğraflar çekebiliyor, hdr özelliği ile de ters ışıkta bile olsanız yüzünüzü gösterebiliyorsunuz bu özelliği seveceğinize eminim.

Tüm kameralar Kirin 810 işlemcisinin Yapay zeka gücünden sonuna kadar faydalanıyor.

Huawei P40 lite’da 4200 mAh olarak konumlanan pilin yapay zeka destekleriyle 1 günü rahatlıkla çıkarmanıza destek olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada kesinlikle takdir etmemiz gereken ve orta seviye cihazlarda bu konuda rakipsiz olduğunu söyleyebileceğimiz bir detay var. Bu cihazda 40 Watt süper hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. 30 dakikada 0-70 arası dolum yapabiliyorsunuz.

Cihazda oyun anlamında ise sizi üzen bir performans yok, Asphalt 9 oynadığımızda bir ısınma donma yada takılma sorunuyla karşılaşmadığımızı aktaralım. Fiyat konusuna doğru ilerlediğimizde de Huawei P40 Lite 3199 TL’den satışa sunulduğunu görüyoruz.