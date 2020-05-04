Huawei P40 Pro 5G İnceleme - Tek Rakibi Kendisi!

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan P40 Pro 5G modeline yakından bakıyoruz. Huawei P40 Pro 5G inceleme videomuzda cihazın tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz.

Huawei P40 Pro 5G Özellikleri

6.58 inç FHD+ ekrana sahip olan P40 Pro, gücünü 5G destekli Kirin 990 yonga setinden almakta. 8 GB RAM'e sahip olan Huawei P40 Pro, 128 GB dahili depolama alanı ile gelmekte. Bu depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabilmekte.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 MP ana kamera sensörü, 40 MP geniş açı kamera sensörü,12 MP Telefoto kamera sensörü ve ToF sensörü olmak üzere 4 adet kamera sensörü yer almakta. Cihaz 4K video kaydı yapabilmekte.

Huawei P40 Pro'nun ön tarafında 32 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunuyor. 4.200 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefon USB Type-C portu üzerinden şarj olmakta ve 40 Watt süper hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Android 10 işletim sistemine sahip EMUI 10.1 ile kutudan çıkan cihazda Google servisleri bulunmuyor.

Videomuzu izleyerek Huawei P40 Pro 5G hakkındaki tüm bilgilere sahip olabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!