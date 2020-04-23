22.600 TL'lik Kutu Açılımı! - Huawei P40 ve Huawei P40 Pro Kutusundan Çıkıyor!

Huawei P40 ve P40 Pro kutu açılışı videomuz ile karşınızdayız. Bu videoda Huawei P40 ve Huawei P40 Pro kutu açılışını yapıyor, ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Huawei Mobil Servisleriyle gelen akıllı telefonlar özellikle fiyatlarıyla ve teknik detaylarıyla oldukça dikkat çekiyor.

Huawei P40 Özellikleri

6.1 inç FHD+ çözünürlük sunan OLED ekrana sahip olan Huawei P40, Kirin 990 yonga setinden güç almakta. Dünyanın ilk 5G teknolojisini destekleyen yonga seti olan Kirin 990, Kirin 980 yonga setine göre güç verimliliğini artırmak için 7nm FinFet UEV işlemi ile üretilmekte. CPU, iki büyük (yüksek performanslı) Cortex A76 çekirdeği, iki orta performanslı A76 çekirdeği ve dört düşük kapasiteli güç A55 çekirdeği üzerinde barındırıyor.

Huawei P40 grafik tarafındaki gücünü Mali-G76 MC16 GPU'dan almakta. 8 GB RAM'e sahip olan cihazda 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

4.200 mAh bataryadan beslenen akıllı telefon Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Huawei P40'ın arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 50 MP ana kamera sensörü, 16 MP geniş açı kamera sensörü, 8 MP Telefoto kamera sensörü.

Cihazın ön tarafında baktığımızda bizleri bir adet 32 MP çözünürlüğünde kamera sensörü karşılıyor. Android 10 işletim sistemine sahip EMUI 10.1 ile kutudan çıkan cihazda Google servisleri bulunmuyor.

Huawei P40 Pro Özellikeri

6.58 inç FHD+ ekrana sahip olan P40 Pro, gücünü 5G destekli Kirin 990 yonga setinden almakta. 8 GB RAM'e sahip olan Huawei P40 Pro, 128 GB dahili depolama alanı ile gelmekte. Bu depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabilmekte.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 MP ana kamera sensörü, 40 MP geniş açı kamera sensörü,12 MP Telefoto kamera sensörü ve ToF sensörü olmak üzere 4 adet kamera sensörü yer almakta. Cihaz 4K video kaydı yapabilmekte.

Huawei P40 Pro'nun ön tarafında 32 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunuyor. 3.800 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefonUSB Type-C portu üzerinden şarj olmakta. Android 10 işletim sistemine sahip EMUI 10.1 ile kutudan çıkan cihazda Google servisleri bulunmuyor.