Herkesi Kucaklayan Saat! - Huawei Watch Fit İnceleme

Huawei Watch Fit inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Huawei Watch Fit inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Huawei Watch Fit İnceleme Videosu

Huawei Watch Fit, her taraftan hafif kavisli kenarlara sahip 1,64 inç AMOLED ekran ile gelmekte. Akıllı saatin dayanıklı polimer elyaftan yapıldığı açıklandı. Cihazın yan tarafında tek bir düğme bulunuyor.

Cihazın kalbinde Kirin A1 yonga seti bulunuyor. Bir akıllı saatten beklenebilecek tüm özellikler Watch Fit'te mevcut. Cihazda egzersiz modu, yerleşik GPS sensörü, SpO2 ölçer, kalp atış hızı sensörü bulunuyor.

Watch Fit ayrıca uyku takibi yapabiliyor. Akıllı saat her akıllı saatte olduğu gibi telefondan gelen tüm bildirimleri gösteriyor. Huawei'ye göre, cihaz yoğun kullanımda 7 gün pil ömrü sunuyor. Normal kullanımda ise bu süre 10 güne çıkıyor.

Tüm detayları videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!

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