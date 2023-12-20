Robot Sophia Hakkında Bilinen Her Şey

Yıllar önce üretilen ve en son Mevzular Açık Mikrofon programında adından söz ettiren robot Sophia kimdir? Bu rehberde dünyanın ilk robot vatandaşı olma ünvanıyla dikkat çeken Sophia'ya dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Robot Sophia Kimdir?

2017 yılında Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan Sophia insansı robottur. Sophia kelimesi Yunancada "bilgelik" anlamına gelir. Şirket bu robotu sosyal robot olarak tanımlıyor çünkü kendisinin amacı tamamen insanların mimiklerini ve duygularını taklit etmek.

İnsanlara yardımcı olması için tasarlanan robotun özelliği insanların duygularını analiz edip anlamak ve bir insan gibi de duyguyu karşı tarafa geçirmeye çalışmaktır. Jest ve mimikleri çok başarılı olan robot üzerindeki kameralar ve özel yazılım sayesinde insanları tanıyabiliyor ve hangi insan ile konuştuğunu anlayabiliyor.

Robotun yüzü gerçekçi bir deriyle tasarlandı. Sophia'nın yüzünün 60'ı aşkın insan mimiğini taklit edebiliyor. Mimiklere odaklanmış bir yapay zekâya sahip olan robot ayrıca karşısındaki insanın o an sinirli mi mutlu mu yoksa üzgün mü olduğunu tespit edebiliyor ve hatta yüz mimiklerini ona göre ayarlayarak iletişim kurabiliyor.

Dünya genelinde bu zamana kadar yüzlerce konferansta konuşan robot çizim yeteneğine de sahip. 167 cm boyunda ve 20 kilogram ağırlığındaki insansı robotun hazırladığı bir otoportre açık artırmada 700 bin dolara satıldı.

Robot Sophia'yı Kim Yaptı?

İlk kez 14 Şubat 2016 yılında tanıtılan Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirildi. Üretici şirket robotun yazılımının %70 açık kaynaklı olduğunu belirtiyor. Robot ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın ilk robot İnovasyon Elçisi ünvanına da sahip.

Robot Sophia Kime Benziyor?

Yıllardır popülerliğini devam ettiren Sophia'nın oyuncu Audrey Hepburn'dan ilham alınarak tasarlandığı söyleniyor. Kariyeri boyunca pek çok ödüle layık görülen aktris Hepburn, 1993 yılında 63 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Sophia Neler Yapabilir?

İnsanlar ile iletişim kurma

Çizim yapma

60'tan fazla insan mimiğini taklit etme

Karşısındaki insanı tanıma

Karşısındaki insanın duygularını anlama

Bu rehberde robot Sophia kimdir sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Peki, söz konusu robot hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.