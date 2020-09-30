Bu Fiyata En Kaliteli Akıllı Saat! - Huawei Watch GT 2 Pro İnceleme

Huawei Watch GT 2 Pro inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Huawei Watch GT 2 Pro inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Huawei Watch GT 2 Pro İncelemesi

uawei Watch GT 2 Pro, 454 x 454 çözünürlüğe ve Safir Cam yüzeye sahip 1,39 inç dairesel OLED ekran ile gelmekte. Sport ve klasik olmak üzere saatin iki farklı versiyonu bulunmakta. Kablosuz şarj desteği bulunan Watch GT 2 Pro, 4GB dahili depolama alanına sahip.

455 mAh bataryadan beslenen cihaz 5 ATM'e kadar su geçirmiyor. Huawei cihazın bataryasının 14 güne kadar dayandığı bilgisini verdi. Watch GT 2 Pro, kalp atış hızı ve kan oksijen doygunluğunu izleyebilmekte.

Tüm detayları videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!

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