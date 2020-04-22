Kandaki Oksijeni Ölçen Saat! Huawei Watch GT 2e İnceleme

Huawei'nin yeni akıllı saat modeli olan Watch GT 2e'ye yakından bakıyoruz. Akıllı saatin tüm özelliklerini sizlere aktarıyoruz.

Huawei Watch GT 2e İnceleme

1,39 inç 454×454 piksel AMOLED ekran ile gelen Watch GT 2e, 44mm gövde boyutuna sahip. Cihazda 16 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 455 mAh bataryaya sahip olan Watch GT 2e'nin 14 güne kadar kullanım sunuyor.

Suyun altında 50 metreye kadar dayanabilen akıllı saat tasarımı ile epey dikkat çekiyor. Huawei Watch GT 2e'nin tasarımı daha sportifken bir önceki nesil WATCH GT 2'nin klasik tasarım çizgilerini de barındırıyor.

Huawei, ilk kez Watch GT 2e'de kan oksijen doygunluğu (SpO2) izleme özelliği getirdi. Yeni akıllı saat, kullanıcıların sağlık durumlarını gerçek zamanlı anlamalarını sağlayan hassas kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku izleme özelliklerini de destekliyor. Cihaz Grafit Siyah, Lava Kırmızı, Nane Yeşili ve Buzlu Beyaz olmak üzere dört yeni renkte geliyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.