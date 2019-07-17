İlk iPhone 11 İncelemesi Ünlü YouTuber'dan Geldi

iPhone 11 serisinin (iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11R) resmi olarak tanıtılacağı Apple etkinliğine az bir zaman kaldı. Eylül ayında kanlı canlı göreceğimiz Apple iPhone 11 modelleri nihayet yüksek kalitede hem de videoda karşımıza çıktı. Ünlü YouTuber’lardan MKBHD, iPhone 11’i şimdiden inceledi.

MKBHD’nin incelemesini yaptığı iPhone 11, ülkemizin gururu Hasan Kaymak’ın paylaştığı iPhone 11 görseli ile aynı. Şimdiye kadar sadece fotoğrafta gördüğümüz, yakın zamanda Çin’de bir yerlerdeki telefon mağazasından paylaşılan düşük çözünürlüklü videoda karşımıza çıkan iPhone 11, son olarak MKBHD’nin videosunda göründü. Çalışır halde olmayan iPhone 11, kullanıcıların eleştirdiği üçlü kameraya sahip. Eski modellerdeki gibi çıkıntılı olan kamera artık daha büyük. Yeni lenslerin geniş açılı lensler olduğu tahmin ediliyor. Sadece iPhone 11 ve iPhone 11 Max’in üçlü kamera ile geleceği, iPhone 11R’ın çift kamera ile geleceği bekleniyor. Kamera dışında dikkat çeken detay, yan tuş ve ses tuşlarının biraz değiştirilmiş olması.