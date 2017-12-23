İnfluencer Ne Demek? - Gerçekleri Açıkladık!

Influencer ne demek? Influencer Marketing ne demek? sorularına bir nebze yanıt alabilmek için Inflow Global Summit'e katıldık. Sunumlarda muhteşem bilgiler elde ettik ve İdil Yazar'ın favori akıllı telefonunu öğrendik. Özgür Çetin ile de Influencer Marketing nereye gidecek diye kısa süre fikir alışverişi yaptık.

Influencer Marketing kısaca, ünlülerin veya tanınmış kişilerin, çeşitli markaların ürünlerini tanıtmaları adına daha önceden de kullanılan bir yöntem. Kuşkusuz bu kavramların dijital pazarlama sektörünün kalbine yerleşmesinde, yeni medya olarak da nitelendirilen sosyal medyanın çok büyük bir etkisi var.

Tamindir ekibi olarak biz de son dönemde sıkça merak edilen, Influencer ne demek? Influencer Marketing ne demek? sorularına cevap aramak için İstanbul'da düzenlenen Inflow Global Summit'e katıldık.

İyi seyirler!