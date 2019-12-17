iPhone 11 Pro, 250.000 Dolarlık Canavar TV Kamerasına Karşı!

Apple, her iPhone etkinliğinde iPhone’ların DSLR kameralar kadar iyi kalitede çekim yaptıklarını iddiaa ediyor. iPhone 11 Pro modeliyle kamera tarafında özellikle de gece çekimlerinde kullanıcıları etkilemeyi başaran Apple’ın karşısındaki yeni isim Zebra Zone. Sadece 9 videoyla 4 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan YouTuber, tam 250.000 dolar değerinde canavar bir kamera kurulumuyla iPhone 11 Pro karşılaştırması yaptı.

Ultra geniş, geniş ve telefoto kameralara sahip üçlü kamera sistemiyle öne çıkan iPhone 11 Pro, Amerika’da Apple Store üzerinden 999 dolar başlayan fiyatlarla satışta. Türkiye fiyatı da oldukça pahalı olan telefonun öne çıkan; diğer iPhone’lardan geçme sebebi diyebileceğimiz özelliği tartışmasız kamerası. Apple, kameranın ne kadar geliştirildiğini göstermek için birçok reklam yayınlıyor. Bunlar bir yana YouTuber’lar iPhone 11 Pro’nun kamera performansını gözler önüne seren videolar paylaşıyor. iPhone 11 Pro 250.000$’lık Canavar TV kamerasına karşı bunlardan biri. Tabii ki 1000 dolarlık bir telefonla 250.000 dolar süper güçlü bir kamera sistemini karşılaştırmak mantıksız; kimin kazanacağı da ortada. YouTuber’un göstermek istediği Apple’ın bize anlattığı gibi iPhone’ların DSLR kameralarla kapışacak düzeyde olmadığı. Fotoğraf ve video çekmeyi seven sıradan bir kullanıcısıysanız iPhone’un kamerası gayet yeterli ancak iş profesyonelliğe geldiğinde, örneğin düğün gibi bir etkinlik için video çekmeniz gerektiğinde profesyonel bir alete ihtiyacınız var. Zebra Zone’a göre yakın zamanda DSLR’lar yerini akıllı telefonlara bırakmayacak.