iPhone 12 Hakkında Her Şey! (Video)

Uzun zamandır merakla beklenen iPhone 12 nasıl olacak? iPhone 12 özellikleri neler? iPhone 12 serisi hakkında bilinenlere videomuzdan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

iPhone 12 Özellikleri Neler?

iPhone 12'nin sızdırılan özellikleri şu şekilde:

Siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenkleri olacak.

64GB, 128GB ve 256GB dahili depolama alanı bulunacak.

Çift kamera, geniş açı + ultra geniş açı sensörleri olacak.

Dolby Vision video kaydı yapabilecek.

16/17 Ekim ön siparişler başlayacak. 23/24 Ekim satışa sunulacak.

Başlangıç fiyatı 799 dolar olacak.

En küçük iPhone "5,4 inç OLED ekranla geldiği söylenen" iPhone 12 Mini olarak adlandırılacak, 6.1 inçlik model ise sadece iPhone 12 olarak adlandırılacak. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olacak.

iPhone 12 serisinin 13 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın ardından iPhone 12 serisinin 5 Ekim'de mağazalara ulaşacağı söyleniyor. Mağazalara ilk etapta iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Max modellerinin geleceği konuşuluyor.

iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak 4 farklı modelde karşımıza çıkacak telefon ailesi bizlere neler sunuyor hepsini videoda sizlere aktarıyoruz.

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