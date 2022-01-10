iPhone 14 Nasıl Olacak? Yeni Özellikleri Neler?

Apple tarafından bu yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen iPhone 14 nasıl olacak? Sizler için hazırladığımız bu videomuzda şirketin yeni nesil akıllı telefon serisinden neler beklemeniz ve istemeniz gerektiğine daha yakından göz atıyoruz.

iPhone 14 Nasıl Olacak?

Yeni başlayanlar için iPhone 14, Apple'ın iPhone 13 serisinden sonra tanıtacağı yeni nesil akıllı telefon serisi olarak tanımlanabilir. Söz konusu serinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak isimlendirilen dört farklı modelden oluşması bekleniyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Max temelde oldukça benzer özelliklere sahip olacak ancak iPhone 14 nispeten daha küçük bir ekranla gelirken, iPhone 14 Max daha büyük bir ekran sunacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise daha gelişmiş özellikler vaat edecek. Yine iPhone 14 Pro nispeten daha küçük bir ekranle gelirken, iPhone 14 Pro Max daha büyük bir ekranla kutudan çıkacak.

Bu dört modelin Eylül 2022 tarihinde tanıtılması ve takip eden birkaç hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Yeni modellerin ülkemizdeki satış tarihi ise Kasım 2022 ya da Aralık 2022 olacaktır. Fiyatların ise iPhone 13 serisinden bir tık yukarıda konumlanmasını bekleyebiliriz.