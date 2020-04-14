iPhone Face ID'sini Maske ile Açmanın Yolunu Buldu

Apple’ın yüz tanıma sistemi Face ID’nin maskelerle çalışmadığını biliyorsunuzdur. Face ID’li iPhone’unun sizi tanıyabilmesi için gözleriniz, burnunuz ve ağzınızın görünür olması gerekiyor. Maske takıyorsanız, iPhone’unuzun kilidini açmak için tek seçeneğiniz parolayı girmek ki bu uyarıyı Apple zaten yapıyor. Ancak bir ürün tasarımcısı olan Danielle Baskin, maske ile birlikte Face ID’nin çalışabileceğini gösterdi.

Bazı web siteleri alternatif bir görünüm ekleyerek Face ID’nin maske ile çalışmasını sağlamanın bir yolu olduğunu iddia etse de denendiğinde iPhone’un kilidi açmadığı, yöntemin işe yaramadığı görülüyor. Ürün tasarımcısı Baskin, koronavirüs salgınından korunmak için taktığı maske ile iPhone’un kilidini açamadığını farketmiş ve Face ID’nin çalışmasını sağlamak için burnu ve ağzı olan üç boyutlu bir maske yapmaya karar vermiş. Face ID’nin derinlik kullandığını bilen tasarımcı, sadce ağız ve burun görüntüsünü kullanmanın anlamsız olacağını düşünüp yüzünün konturlarına sahip bir 3D maske yapmış. Maske ilginç görünse de işe yarıyor.

Face ID, akıllı telefondaki en güvenilir koruma yöntemi olabilir ancak mükemmel değil. Umarız, gelecek iPhone’larda Face ID ile birlikte ekrana gömülü parmak izi okuyucu (Touch ID) teknolojisini görürüz. 2020 iPhone’larında bu teknoloji kullanılacak mı göreceğiz. iOS 14 kodlarında iPhone 12’nin daha küçük çentikli ekranla geleceği ortaya çıkarıldı ancak Face ID + Touch ID kombinasyonu olacak mı net değil.