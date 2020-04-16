iPhone SE 2 (2020) Almamak İçin 5 Sebep!

Apple yeni iPhone modelini kullanıcların beğenisine sundu. Bu videomuzda iPhone SE 2020 modelini almamanız için 5 sebebi sizlere aktarıyoruz.

iPhone SE 2020 Alınır Mı?

iPhone SE 2020 tasarımı ile diğer iPhone modellerine benzemekte. Bu da bir eksi puan olarak yazılmakta. Apple tasarım tarafında yıllardır ciddi değişiklikler yapmıyor. Tekrardan yeni bir tasarım gibi karşımıza çıkarıyor.

Yeni iPhone SE modelinde hızlı şarj teknolojisi yer almıyor. 5.300 TL fiyat bandındaki diğer akıllı telefonların hemen hemen hepsinde hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Yeni tanıtılan iPhone modelinde sadece bir adet arka kamera sensörü bulunmakta.

Hemen yukarıda yer alan videodan yeni iPhone modelini almamanız için 5 sebebi izleyebilirsiniz.

4.7 inç Retina HD ekrana sahip olan iPhone SE 2020, gücünü A13 Bionic yonga setinden almakta. Cihazın arka tarafında 12 megapiksel kamera sensörü, ön tarafında ise 7 megapiksel kamera sensörü bulunuyor.

Sizler Apple'ın yeni akıllı telefon modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!