iPhone X Face ID Böyle Kandırıldı

Apple’ın şimdiye kadarki en pahalı telefonu iPhone X’un tek güvenlik sistemi Face ID de aşıldı.

Teknoloji devinin lansmanda en güvenli sistem olarak tanıttığı gelişmiş üç boyutlu yüz tanıma teknolojisinin zayıf yönü uzun süredir araştırılıyordu. İki boyutlu resim gösterme, maskeyle kandırmaya çalışma, ikiz testi dahil Face ID’yi kandırmaya yönelik birçok test gördük ancak hiçbirinde olumlu sonuç alınamadı. Vietnamlı bir siber güvenlik şirketi olaya son noktayı koydu. Aşılamaz denilen, Touch ID’den çok daha güvenli olarak bahsedilen Face ID, 150 dolarlık bir maske ile kolayca kandırıldı.

Vietnamlı bir siber güvenlik şirketi olan Bkav’nın hazırladığı maske aslında şimdiye kadar tüm testlerde kullanılan yöntemlerin karışımı diyebiliriz. Üç boyutlu yazma işlemi, makyaj, iki boyut resimler kullanılarak yapıldığı söylenen ve özel işlemlerle kusursuz hale getirilen maske, bir haftadan da kısa bir sürede tasarlanmış. Videoda maske ile iPhone X’un Face ID’sinin tek seferde nasıl kandırıldığını görüyoruz. Bakalım, konuya ilişkin Apple’ın yanıtı gelecek mi veya ne zaman gelecek?