iPhone X Hediyenizi Almaya Gittik! - vLog

Yılbaşı kampanyası için sizlere iPhone X almaya gittik. iPhone X inceleme videosunda ne kadar telefonu beğenmesek de size 2018 hediyelerimizden biri de iPhone X olacak. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın ki kampanyayı kaçırmayın. Siz bizi destekledikçe muhteşem içerikler üretmeye devam edeceğiz.

Tamindir ailesi olarak siz değerli takipçilerimizi yeni yılda harika hediyelerle buluşturmaya karar verdik. Yılbaşı kampayamız dahilinde birbirinden güzel hediyelerinden en iddialısı da şüphesiz ki Apple'ın üstün özellikli telefonu iPhone X olacak.

Yılbaşı kampayamızda vereceğimiz hediyelerine yakından bakmak istiyorsanız, aşağıda bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz!

İyi seyirler!