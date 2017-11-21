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  4. iPhone X SE Böyle Olabilir

iPhone X SE Böyle Olabilir

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Mobil
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Apple, kısa bir süre önce yeni amiral gemisi iPhone X ile gövde gösterisi yapmıştı.

Bu yeni telefon güçlü işlemcisi, yetenekli kamerası ve Face ID gibi teknolojileriyle tüketicilerin beğenisini kazanırken en dikkat çeken yönü yeni çerçevesiz ekran tasarımıydı. OLED ekrana sahip ilk iPhone modeli olan iPhone X gerçekten de sıradışı görünmekteydi.

iPhone X'in çerçevesiz ekranı çok hoş görünse de telefonun boyutları klasik iPhone modellerine göre daha büyük. Bu da telefonu cebinizde taşıyorsanız problem yaratabilen bir durum. Geçtiğimiz senelerde piyasaya sürülen iPhone SE ise bu anlamda ilaç gibi olmuştu. Küçük ekran boyutuna sahip iPhone SE kolayca taşınıyor, az yer kaplıyor ve hemen hemen her yere sığıyordu.

Peki iPhone X'in şıklığını iPhone SE'nin kullanışlılığıyla birleştirseniz ortaya nasıl bir sonuç çıkardı? İşte bu videoda bu sorunun cevabını bulabiliyoruz. Videoda iPhone SE boyutlarındaki bir iPhone modeline iPhone X'te gördüğümüz çerçevesiz ekran tasarımı ekleniyor. Ortaya çıkan model iPhone X SE veya iPhone SE 2018 olarak adlandırılabilir. Apple'ın da böyle bir modeli satışa sunması bir hayli büyük bir ihtimal.

Hatırlanacağı üzere ilk iPhone SE modeli, çıktığı dönemde gayet iyi bir donanım gücüne sahipti. iPhone X SE'de de iPhone X'in A11 Bionic işlemcisi kullanılırsa muazzam bir sonuçla karşılaşabiliriz. Bütün bunlara ek olarak iPhone X SE, iPhone X'in el yakan fiyatlarından daha makul bir fiyatla satışa sunulabilir.

İzleyeceğiniz videonun bir konsept tasarım olduğunu, Apple'ın henüz böyle bir iPhone modelini resmi olarak duyurmadığını bilmenizde fayda var.

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ETİKETLER : iphone SE iphone x

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