iPhone XS Max inceleme - Çöp Gibi Telefon Mu?

iPhone Xs max inceleme videosu yayında. Bu videoda Face ID incelemesi, animoji incelemesi, iphone x su dayanıklılığını, dayanıklılık testini, hız testini, fotoğraf testini gerçekleştirdik. iPhone Xs max ile Note 9'u de bu video da karşılaştırdık. Amerika’dan satın aldığımız iPhone XS max bizim beklentilerimizi bu sefer karşılıyor gibi olsa da fiyat kısmı oldukça düşündürüyor

Geçtiğimiz yıl iPhone X inceleme videosunda sizlere cihazı almamanızı ısrarla tavsiye etmiştim ancak bu sene işler değişiyor gibi.

Size yaklaşık 3-4 ay önce çektiğimiz bir videoda iPhone X üretimden kaldırılıyor dedik, demediğinizi bırakmadınız şimdi ne oldu? iPhone X, Apple’ın ilk defa sadece 1 sene üretimde kalan akıllı telefonu olarak tarihe geçti.

En başta iPhone XS Max’in görüşüne bakalım, ilk olarak ön tarafta oldukça dikkat çeken 6.5” bir ekran tasarımı bizi karşılıyor, ekranın hemen üzerinde bulunan çıkıntıya her ne kadar alışmakta zorlansak da mühendislik harikası bir bölüm burada tam 8 farklı parça (kızılötesi kamera, ışık sensörü, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, hoparlör, mikrofon, kamera ve nokta projektörü) bir arada görev yapıyor. Telefonun altında lightning girişi bir adet hoparlör ve mikrofon bulunuyor, sağ tarafta büyütülmüş bir yan düğmeyi görüyoruz, sol tarafta ise ses açma kapatma butonları ve ses açma kapama kilidini görüyoruz. Arka tarafa geldiğimizde bizi dikey yöne çevrilmiş 2 adet kamera, 4 adet ledi içinde barındıran bir flaş ve mikrofon karşılıyor.

Telefonda kullanılan cam Apple’a göre Dünya'nın en kaliteli akıllı telefon camı, biz değil Apple böyle diyor.

Şimdi performansıyla tüm cihazlara el öptüren iPhone Xs max’in teknik özelliklerine değinelim:

iPhone XS Max, A12 Bionic işlemci ile geliyor. Bu işlemci Akıllı telefonlarda kullanılan ilk 7 nm işlemci olması açısından çok önemli ve tabi ki güç anlamında ise bu işlemciye çok fazla söylenecek şey kalmıyor.

Ram tarafında ise iPhone Xs max 4 gb bir ram ile desteklenmiş durumda. Zaten bildiğiniz üzere iOS işletim sistemi akıyor J

iPhone Xs max’da satın alabileceğiniz 3 adet hafıza seçeneği var bunlar 64 ve 256 ve ilk defa gördüğümüz 512gb.

Şimdi bu kadar teknik özellikten bahsetmişken iphone x,iphone xs max ve samsung galaxy note 9’un Geekbench sonuçlarına bir bakalım neler oluyor.

Ekran

Arkadaşlar 10 sene boyunca iPhone kullanan bir insan olarak şunu söyleyeyim bu 6.5 inçlik büyük ekrana resmen bayıldım. Bu super retina hd ekran oled bir panel yapısında ve ekran piksel oranı 458 ppi. Ekran çozünürlüğü 2688x1242 olarak belirlenmiş ve genel deneyim konusunda oldukça memnun olduğumu söylemem lazım.

Cihazın ekranında TrueTone özelliği bulunuyor ve bu sayede bulunduğunuz ortama göre ekran renkleri ayarlanıyor, hdr10 desteği ile destekli görüntülerde panel resmen şov yapıyor.

Ve iPhone xs max’in ekran kasa oranı ise %84.4 ve 516 ppi piksel yoğunluğuna sahip note 9 ile yan yana koyup ekranlara yaklaştığımızda aradaki farklılıklar bu şekilde.

Artık iphone’dan orta tuş tamamen kalktı. ve tabi ki parmak izi okuyucu olayı da tarihe karıştı. Face id geçen sene tanıştığımız yüz tanıma teknolojisi bu sene apple’a göre çok daha hızlı ve göreceğiz :) Yalnız şunu söylemem lazım, Face ID piyasadaki tüm yüz tanıma ve parmak izi tanıma teknolojilerinden çok daha iyi çalışan bir özellik.

Şimdi gelin bakalım iphone x ile xs max’in faceidsinin arasında ne kadar fark var?

Kameralara baktığımızda.

iPhone xs max’da kamera anlamında da oldukça güzel gelişmeler var, arka tarafta bulunan iki kameranın ikisi de 12 megapiksel çözünürlüğünde ve iki kamera da da optik imaj sabitleyici yer alıyor. Aynı zamanda bu kameralarda 2x optik zoom bulunduğunu ve diyafram aralıklarının normal lens te f1.8 2. Kamera da ise f2.4 değerinde olduğunu belirteyim, tam ortada duran led flaş ise 4 adet ledi içinde barındırıyor. Bu kamerayı diğer iPhone modellerinden ayıran en önemli şeylere bakacak olursak, 4k ve 60 kare çekim yapabiliyor, artık portre modunda muhteşem efektleri sizlerle buluşturuyor, full hd çözünürlükte 240 fps yavaşlatılmış videolar da çekmek isterseniz iphone xs max sizi üzmüyor. Aynı zamanda bu kameranın arttırılmış gerçeklik konusunda çok daha fazla yetenekli olduğunu da belirteyim. Kameraların hemen ortasında bulunan mikrofon ise bambaşka bir boyutta kayıt yapıyor, yani apple ses olayını yapmadı yapmadı tam yaptı. Kameralarda yer alan nörol engine ile yapay zeka destekli muhteşem işler ortaya çkartabiliyorsunuz. Bugüne kadar iPhone’larda yer alan portre modu özelliği ise artık el ile ayarlanabilir durumda, arkadaki bokeh efektini el ile arttırıp azaltabiliyorsunuz bu diğerlerinden çok farklı ve güzel çalışıyor.

Ön kameraya baktığımızda iPhone xs max 7 megapiksellik bir kamerayla geliyor fakat kameranın lensleri ve işlemcinin desteğiyle muhteşem işler ortaya çıkartabiliyor. Ön kamera trudepth kamera ile beraber portre modu çekimler yapabiliyor.

Şimdi gelin bakalım iphone xs max, iphone x ve note 9 kameralarının yan yana geldiğinde neler yapabildiğine.

iPhone Xs max’de hızlı şarj ve standart kablosuz şarj, yer alıyor ve artık ip67 değil ip68 seviyesinde suya ve toza karşı dayanaklılık sertifikasına sahip iphone modellerini görüyoruz.

Şimdi iPhone Xs max değerlendirmemize geçelim bu telefon alınır mı alınmaz mı sorusunun cevabını verelim?

Öncelikle şunu söyleyeyim böyle bir kapasitedeki cihazla oynayamayacağınız bir oyun yok gibi. İçerisine pubg ve asphalt 9’u kurup oynadığımızda herhangi bir sorun yaşamadım ve sıcaklık görmüş olduğunuz gibiydi.

iPhone Xs max’da bulunan kablosuz şarj hala yavaş teknolojiyle çalışıyor. Ve cihaz hızlı şarjı desteklemesine rağmen maalesef ve yine kutudan kablo ve şarj aleti çıkmıyor. Bu konudaki yorumum artık yok yani ne diyim adamlar paran varsa al diyor.

Face ID konusunda açık ve net söylenecek söz yok, zaten çokça başarılı olan Face ıd bu modelde bambaşka bir hal almış durumda.

iPhone Xs max bugüne kadar ki en yüksek pil kapasitesine sahip iphone modeli. 3174 mah kapasiteli bir pil kullanılmış (laf arasında neden 2750 ya da 2800 değil gerçekten bilmiyoruz :D) bu cihazla en azından ilk 5 ay 1 günü rahatlıkla çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Eminim seneye bu kutudan hızlı şarj adaptörü çıkacak ve oradaki herkes ayağa kalkıp alkışlayacak.

Geçtiğimiz yıl, iphone x için bu böyle olsun şu şöyle olsun dediğim bir çok sorunu çözmüşler fakat kısa süreli süreceğini düşündüğüm o uygulama optimizasyon sorunları bu cihazda da şimdilik mevcut.

Apple bu cihazlar için değil ülkemizde dünya genelinde de çok büyük paralar talep ediyor. Mesela bu cihazın amerika fiyatı vergiler dahil 1300 dolar seviyesinde ve bu fiyatlar emin olun bir amerikalı için bile fazla. Türkiye fiyatı henüz belli olmasa da ortalama 12-15 bin tl arasında geleceğini düşündüğüm bir cihazı ben neden almalıyım sorusunu sormadan almazdım sanırım. Size de bu konuda söyleyeceğim şey net, sizce bu telefona gerçekten ihtiyacınız var mı önce bu sorunun cevabını kendinizde arayın sonra bu telefona yönelin derim.

