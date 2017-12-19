Kapsamlı Nokia 5 Dayanıklılık Testi

90'lı yılların efsanesi Nokia, uzun bir aradan sonra tekrar cep telefonu dünyasına geri döndü.

Artık Android işletim sistemli telefonlar üreten Nokia, birçok farklı kesime hitap eden zengin bir ürün yelpazesi oluşturmaya çalışıyor. Bu yelpaze içinde orta segment bir telefon olan Nokia 5 ise makul fiyatı tatmin edici donanım özellikleri ile birleştirmeyi hedeflemekte.

Nokia 5'te 1.4 GHz 8 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı, 8 MP ön, 13 MP arka kamera, 5.2" HD ekran, 3000 mAh kapasitesinde pil gibi özellikler bir araya toplanmakta. Cihazın Türkiye satış fiyatı ise 1000 TL civarında. Peki bu özellikleri 1000 TL fiyat ile bize sunan Nokia 5 ne derece dayanıklı? Telefon çizilmelere, darbelere, yüksek ısıya ve eğrilip bükülmeye karşı dayanıklı mı? İşte bu videoda bu sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Daha önceden iPhone X ve Note 8 gibi pahalı amiral gemileri üzerinde de benzer testler uygulayan JerryRig Everything kanalı yeni dayanıklılık testi videosunda Nokia 5'e yer verdi ve cihazı bir hayli zorladı. Videonun ilk bölümünde telefon üzerinde çizilme testi uygulanıyor. Telefonun ekranı, metal gövdesi, kamerası ve diğer bölümleri maket bıçağı ve farklı sertlikteki uçlarla sertçe çiziliyor ve sonuçlar gözleniyor. Nokia 5, bu testlerden beklendiği gibi tatmin edici bir performans sergileyerek çıkıyor. Telefonun ekranı, home tuşu ve kamerası gibi cam yüzeyleri zor çiziliyor. Fakat metal gövdede maket bıçağı derin çizikler açabiliyor, bu nedenle telefonun gövdesini korumak için bir koruyucu kılıf kullanmanızda fayda var. Aynı testte daha pahalı telefonların daha kötü sonuçlar sergilediğini de belirtelim.

Videonun ikinci bölümünde ise yanma testi yapılıyor. Bu testte telefonun ekranına çakmakla ateş tutuluyor ve piksellerin ölüp ölmediği kontrol ediliyor. Ekrandaki pikseller bir süreliğine görüntü vermese de sonradan geri geliyorlar ve telefonun dokunmatiği sorunsuz çalışıyor.

Nokia 5 dayanıklılık testinin son aşamasında bükülme testi yer alıyor. Bu testte iki ucundan tutulan telefona sertçe baskı uygulanıyor ve eğrilmesi için çaba gösteriliyor. Nokia 5 bu testten alnının akıyla çıkmakta, telefon ne eğrilmekte ne de herhangi bir iç parçası hasar görmekte. Anlaşılan o ki Nokia 5, 90'lı yıllarda Nokia 3310'un dayanıklılık konusundaki efsanesini yaşatacak bir telefon olmuş.