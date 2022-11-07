Kış Saati Uygulamasına Geçseydik Ne Olurdu?

Kış saati uygulamasına geçseydik hayatımızda neler değişirdi sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir video hazırladık. Yukarıda yer alan oynatıcıya tıklayabilir ve hazırladığımız videoya göz atabilirsiniz.

Geçmişte saatleri ileri ve geri alıyorduk. Kış saati uygulaması ve yaz saati uygulaması olarak adlandırılan bu işlemi yılda iki kez yapıyorduk. 2016 yılında tamamen yaz saati uygulamasında kalmaya karar verdik.

Sürekli yaz saati uygulamasına geçtiğimiz tarihten itibaren artık saatleri ileri ve geri almamaya başladık. Söz konusu kararın alınması, tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bu işlemi günümüzde yapmaya devam eden birçok ülke olduğunu belirtelim.

Kış Saati Uygulamasına Geçseydik Neler Olacaktı?

Şu anda eski sisteme göre kış saati uygulamasında olmamız gerekiyordu fakat saatleri ileri ve geri almadığımız için yaz saati uygulaması ile devam ediyoruz. Peki, şu anda kış saati uygulamasında olsaydık sabahları kolay uyanabilecek miydik? Bu uygulama, insanların tasarruf yapabilmesine yardımcı olabilecek miydi?

Çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlamak için bir test yaptık. Bu kapsamda saatin alarmını saat 07.00'ye kurduk ve bu saatte uyanmaya çalıştık. Gerçekleştirdiğimiz testin sonuçlarını öğrenmek için hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz.