Koronadan Korunma Duası Çıktı, YouTube TikTok'a Rakip Oluyor! - Teknoloji Haberleri #90

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Netflix Türkiye, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün paylaşımı sonrasında hesap açıklamasını değiştirdi. WhatsApp, internet trafiğindeki ani artışın olası kötü sonuçlarının önüne geçebilmek adına gönderilen videolara 15 saniye sınırı getirdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Covid-19 salgınının hızlı bir şekilde yayılmaya devam etmesi dolandırıcıları da harekete geçirdi. 'Corona Virüsünden Korunma Duası' adı ile birlikte satış yapmaya başladı. 20 TL ücretle satışa sunulan dua, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

ATM'ler hakkında çok büyük uyarı geldi. Dünyanın en iyi kameralarına sahip akıllı telefon belli oldu. ZOOM CEO'su açıklama yaptı. YouTube, TikTok'a rakip olmak için çalışmalara başladı. Videomuzu izleyerek tüm teknolojik gelişmelerden haberdan olabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.

Tamindir'i takipte kalın!