Koronavirüs Türkiye'de: İşte Yapmanız Gerekenler!

Bu videomuzda Corona virüsünden nasıl korunacağınızı 5 adımda sizler aktarıyoruz. Corona virüsünden nasıl koruncağınızı videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü Türkiye'de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yeni tip Corona virüsünün (Covid-19) Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Dünyayla ilişkimizi tümden kesebilseydik şu anda karşınızda olmazdım. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın testi pozitif çıktı. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun görülmemiştir.

Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır. Virüs bulaşmışsa bu sınırlıdır. Risk söylediğim gibi somut, tedbirler ise basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Karantina altına alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez."

Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Bu belirtiler grip ile aynı.

Sağlık Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Son 14 gün içinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) görülen ülkelerin birinden geldiyseniz ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile evdem çıkmamalısınız" dedi. Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka tıbbi maske takın ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Eve ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. (ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el septiği ile ovalayın) Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın.