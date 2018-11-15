Lenovo Yoga 730 İnceleme

Lenovo Yoga 730 bilgisayar incelemesinde Lenovo'nun yıllardır önde gelen 2'si bir arada tasarımının yeni ve çok daha güçlü versiyonunu yakından inceliyoruz. Bu cihazda yer alan Levono Active Pen 2 özellikle tasarım, çizim ve not almayı seven kullanıcıları çokça mutlu eden bir gelişme olmuş.

Lenovo Yoga 730 Özellikleri



İşlemci: Intel Core i7-8550U

Ram: 8 GB

Depolama: 256 GB NVMe SSD

Ekran: 13.3 inç IPS dokunmatik ekran

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080

Giriş çıkış portları: USB 3.0, 2x Thunderbolt

İşletim sistemi: Windows 10 Home

Boyutlar: 306,8 mm x 216,3 mm x 13,9 mm

Ağırlık: 1.12 kg

Lenovo Yoga 730 Fiyatı

Lenovo Yoga 730 9999 TL'den satışa çıksa da şu sıralar 7499 TL civarlarında satın alınabiliyor.