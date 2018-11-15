Lenovo Yoga 730 İnceleme
Lenovo Yoga 730 bilgisayar incelemesinde Lenovo'nun yıllardır önde gelen 2'si bir arada tasarımının yeni ve çok daha güçlü versiyonunu yakından inceliyoruz. Bu cihazda yer alan Levono Active Pen 2 özellikle tasarım, çizim ve not almayı seven kullanıcıları çokça mutlu eden bir gelişme olmuş.
Lenovo Yoga 730 Özellikleri
İşlemci: Intel Core i7-8550U
Ram: 8 GB
Depolama: 256 GB NVMe SSD
Ekran: 13.3 inç IPS dokunmatik ekran
Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080
Giriş çıkış portları: USB 3.0, 2x Thunderbolt
İşletim sistemi: Windows 10 Home
Boyutlar: 306,8 mm x 216,3 mm x 13,9 mm
Ağırlık: 1.12 kg
Lenovo Yoga 730 Fiyatı
Lenovo Yoga 730 9999 TL'den satışa çıksa da şu sıralar 7499 TL civarlarında satın alınabiliyor.
YORUMLAR