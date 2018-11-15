Lenovo Yoga 730 İnceleme
Lenovo Yoga 730 İnceleme
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Lenovo Yoga 730 İnceleme

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Lenovo Yoga 730 bilgisayar incelemesinde Lenovo'nun yıllardır önde gelen 2'si bir arada tasarımının yeni ve çok daha güçlü versiyonunu yakından inceliyoruz. Bu cihazda yer alan Levono Active Pen 2 özellikle tasarım, çizim ve not almayı seven kullanıcıları çokça mutlu eden bir gelişme olmuş. 

Lenovo Yoga 730 Özellikleri


İşlemci: Intel Core i7-8550U

Ram: 8 GB

Depolama: 256 GB NVMe SSD

Ekran: 13.3 inç IPS dokunmatik ekran

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080

Giriş çıkış portları: USB 3.0, 2x Thunderbolt

İşletim sistemi: Windows 10 Home

Boyutlar: 306,8 mm x 216,3 mm x 13,9 mm

Ağırlık: 1.12 kg

Lenovo Yoga 730 Fiyatı

Lenovo Yoga 730 9999 TL'den satışa çıksa da şu sıralar 7499 TL civarlarında satın alınabiliyor. 

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