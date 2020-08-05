Martı Nedir? - Ney Nedir #3

Martı nedir, Martı ne yapar, Martı ne işe yarar, Martı uygulaması nasıl çalışır? Tüm merak edilen soruların cevabına videomuzdan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!,

Martı Nedir?

Videomuzda elektrikli scooter kiralama hizmeti olan Martı Nedir sorusuna detaylıca cevap veriyoruz. Martı elektrikli scooter kiralama sistemi sayesinde bir yerden bir yere kolayca gidebilmeniz mümkün.

Martı'lar mobil uygulama üzerinden kredi kartı ile kiralanmakta. Mobil uygulamadan etrafınızdaki scooter'lara bakabilir ayrıca rezerve de edebilirsiniz. Ülkemizdeki Martı'lar 18 KM hıza çıkabilmekte. Tüm detaylara videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!