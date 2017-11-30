Mechwarrior 5: Mercenaries Oynanış Videosu

90'lı yıllarda Mechwarrior oyunları özel bir yere sahipti. Aslında 1989 yılında ilk olarak DOS işletim sistemi için yayınlanan seri, 90'lı yılların ortasında Activision tarafından Windows üzerinde de oyuncuların beğenisine sunulmuş, takip eden oyunlar iyi inceleme puanları yakalamıştı ve seri popülerlik kazanmıştı.

Çocukluğumuzun keyifli bir şekilde geçmesini sağlayan Mechwarrior oyunları ile en son 2013 yılında karşılaşmıştık. Bu tarihte yayınlanan Mechwarrior Online adlı online aksiyon oyunu halen aktif olsa da eski oyunların havasını maalesef yaşatamıyor. İşte Mechwarrior 5: Mercenaries bu açığı kapatmak için hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sene duyurulan Mechwarrior 5: Mercenaries, bize tekrar savaş robotu kullanma, kokpit kamera açısıyla düşmanlarımıza karşı savaşma imkanı verecekti. Yayınlanan ilk tanıtım videoların oyunun oldukça güzel görüneceğine işaret ediyordu.

Mechwarrior 5: Mercenaries duyurulduktan sonra oyundan pek bir haber alamamıştık. Neyse ki bu uzun oynanış videosu yayınlandı ve oyunun nasıl olacağı konusunda fikir sahibi olmamıza imkan verildi. Yaklaşık 10 dakika süren bu videoda savaş robotumuz ile çölün ortasındaki bir düşman üssüne saldırıyoruz. Bu üssün savunma kuleleri, tank gibi kara araçları ile savaşmanın yanısıra havadan bize saldıran helikopterle ve bize benzeyen savaş robotlarıyla da çarpışıyoruz. Savaş robotumuz güdümlü füze sistemleri ve lazer silahları ile saldırırken ve etrafta dolaşırken binalar yıkılabiliyor.

Mechwarrior 5: Mercenaries'in bu videosunda herhangi bir senaryoyu takip etmediğimizi görüyoruz. Video daha çok bir teknoloji demosu ya da serbest oyun modu havası veriyor. Bu videodaki bölümün oyunun oynanabilir demosunda da yer alacağı bilgisi paylaşılmakta.

Mechwarrior 5: Mercenaries'in demosunun Aralık 2017'de çıkacağı müjdesi verilmekte, oyunun final sürümünün ise 2018'de yayınlanması planlanıyor.