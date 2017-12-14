Metal Gear Survive Tek Kişilik Oyun Modu Tanıtımı

Konami'nin önümüzdeki aylarda oyuncuların beğenisine sunacağı Metal Gear Survive için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

Metal Gear serisinin yaratıcısı Hideo Kojima'nın Konami'den ayrılmasından sonra geliştirilecek ilk Metal Gear oyunu olacak Metal Gear Survive, serinin son oyununun bir alt oyunu olarak tanımlanıyor. Hatırlanacağı üzere Metal Gear Solid V'te bir biyolojik tehdit ile karşılaşıyor, kahramanımız Snake ile birlikte bu tehdidi durdurmak için savaşıyorduk. Geliştirilen biyolojik silah, doğaüstü yeteneklere sahip zombi askerler üretebilmekteydi. İşte Metal Gear Survive'da da bu tür zombilerle savaşıyor olacağız.

Oyunun senaryo modunu tanıtan bu videoda da görüldüğü üzere Metal Gear Survive, Metal Gear Solid V: Phantom Pain ile aynı teknolojik altyapıyı kullanıyor. Yine geniş bir açık dünya, araçlara ve binek hayvanlarına binme imkanı, benzer gizlilik mekanikleri bizi bekliyor. Fakat Metal Gear Survive'da değişen şey oyuna hayatta kalma elementlerinin eklenmiş olması.

Yeni Metal Gear oyununun Minecraft sosuna batırılmış bir zombi oyununa dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz. Oyunda bir karagaha sahip olacaksınız ve bütün operasyonlarınızı bu karargahtan yöneteceksiniz. Hayatta kalmak için su ve yemek bulmamız, avlanmamız gerekecek. Silahlar, ekipmanlar, savunma sistemleri ve araçlar inşa etmemize imkan tanıyacak crafting sistemine de yer veriliyor. Birşeyler inşa edebilmek için oyun dünyasını keşfetmemiz, kaynak toplamamız ve crafting planları bulmamız gerekiyor.

Metal Gear Survive'da ateşli silahların yanısıra yakın mesafede etkili silahlar kullanabilecek ve inşa edebileceğiz. Açıkçası, Metal Gear Survive mevcut haliyle tek başına bir oyun olmak yerine Metal Gear Solid V'in bir indirilebilir içeriği gibi görülüyor. Oyun için paylaşılan videolarda, Metal Gear Survive'ın bir hayli yüzeysel bir hikayeye sahip olacağı izlenimine kapılıyoruz. Kojima'nın geliştirdiği Metal Gear oyunlarında uzun sinematiklere ve aklımızı alan olaylara yer veriliyordu. Metal Gear Survive bu derinliği özletebilir.