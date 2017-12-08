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  4. Metro Exodus İçin Yeni Video Yayınlandı!

Metro Exodus İçin Yeni Video Yayınlandı!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Geçtiğimiz Haziran ayında dünyanın en büyük oyun etkinliği E3'te duyurulan Metro Exodus, The Game Awards 2017 sırasında yayınlanan yeni bir video ile oyuncuları selamladı.

Daha önceden Metro Exodus için detaylı bir oynanış videosu yayınlanmıştı; bu videoda oyun içi görüntülerden kesitler sunulurken oyunun hikayesi ile ilgili pek bir ipucu paylaşılmıyordu. Yeni videoda ise herhangi bir oynanış görüntüsü yer almıyor, bunun yerine oyunun hikayesi ve atmosferi konusunda bize ipuçları verecek sinematik görüntüler sergileniyor.

Videoda Metro Exodus'un ıssız post apokaliptik dünyası ön plana çıkmakta. Videoyu ses veren kadın karakter kendilerine yardım edecek, seslerini duyacak kimsenin olmadığını, içinde bulundukları dünyanın ölmekte olduğunu söylüyor. Bu sırada da etraftaki radyoaktif dalgalanmaların sesini duyuyoruz. Karlı ve soğuk bir günde, gün ışığına çıkan kahramanımız mutantlarla dolu, harabeye dönüşmüş şehirde tek başına ölmek istemediğini dile getiriyor.

İzleyeceğiniz videoda oyunda karşınıza çıkacak düşmanları da görebiliyorsunuz. Bir hayli dramatik bir hikayeye sahip olacak Metro Exodus, hem gözlerimize hem de gönlümüze hitap etmekte.

Metro Exodus, 2018 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.

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ETİKETLER : fps oyunu The Game Awards metro exodus

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