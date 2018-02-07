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Middle-Earth: Shadow of War - Blade of Galadriel Çıkış Videosu

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Geçtiğimiz Ekim ayında PC sürümü çıkış yapan açık dünya tabanlı aksiyon RPG oyunu Middle-Earth Shadow of War'ın ilk hikaye genişleme paketi olan Blade of Galadriel dün itibarıyla çıkış yaptı.

Hatırlanacağı üzere Middle-Earth Shadow of War'da ana kahramanımız Talion'un intikam hikayesine tanık oluyorduk. Talion'un eşi ve çocuğu, Karanlık Lord Sauron'un hizmetkarları tarafından gözleri önünde katledilmiş, sonrasında Talion da öldürülmüştü. Fakat gizemli bir güç Talion'u hayata geri döndürüyordu. Güç Yüzükleri'nin mimarı olan ve Sauron tarafından ihanete uğrayan Celebrimbor, Talion'la aynı amacı taşıyordu, kendisine ihanet eden Sauron'dan intikam almak istiyordu ve bu amaçla ruhlar aleminden Talion'a destek oluyordu.

Serinin ikinci oyunu olan Middle-Earth Shadow of War'da Talion, intikam savaşını Sauron'a ve emrindeki Nazgul'a karşı yönlendirmekteydi. Bu  savaşında da ona gizemli bir müttefik yardım ediyordu. "Galadriel'in Kılıcı" olarak nitelendirilen elf Eltariel savaş yetenekleriyle Talion'a taş çıkartmaktaydı. Middle-Earth Shadow of War - Blade of Galadriel'de de bu gizemli elf kahramanı kontrol edecek ve Nazgul'un peşine düşeceğiz.

İzleyeceğiniz bu videoda Middle-Earth Shadow of War - Blade of Galadriel'de görebileceğiniz sahnelerden kesitler veriliyor. Hikaye odaklı bu DLC bize yeni bir kahramanla oyunu oynama imkanı verirken yeni orklar müttefikleri, yan görevleri, yeni bölüm sonu canavarı savaşlarını ve yeni savaş mekaniklerini oyuna ekliyor. Middle-Earth Shadow of War - Blade of Galadriel indirilebilir içeriği Steam üzerinde 44,99 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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ETİKETLER : dlc indirilebilir içerik genişleme paketi Shadow of War

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