Philips 7000 Serisi Robot Süpürge İncelemesi: Zahmetsiz Üst Düzey Temizlik!

Sahip olduğu gelişmiş özellikler ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Philips 7000 serisi, zahmetli ve yorucu olan temizlik işini oldukça kolay hâle getiriyor. Philips 7000 serisi incelemesi ile robot süpürgenin neler sunduğuna göz atacağız.

Philips 7000 Serisi Robot Süpürge İncelemesi

Philips 7000 serisi XU7000/02 robot süpürge, uygulama desteği sayesinde mobil cihaz üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Cihazın kurulumunu yapmak için Philips HomeRun uygulamasından "Robot ekle" butonuna basın.

"QR kodunu tarayın" seçeneğini seçin ve ardından "İzin ver" butonuna dokunun. Bir sonraki adımda robot süpürgenin üzerindeki QR kodu okutmanız gerekiyor. Wi-Fi şifresini de girdikten sonra kurulum tamamlanacaktır. İsterseniz kurulum sürecinin sonunda robota bir isim de verebilirsiniz.

Kurulum ve güncelleme işlemlerinin ardından uygulama üzerindeki "Harita oluştur" seçeneğine tıklayın. Bunu yaptığınızda robot evi taramaya başlayacak. Böylece evin haritası çıkarılacak. Haritalama süreci kısa sürede tamamlanıyor.

Süpürge kullanım kolaylığının yanı sıra performansıyla da öne çıkıyor. 5.000 Pa emiş gücü sunan Philips 7000 serisi XU7000/02, en yüksek emiş gücüne sahip robot süpürgelerden biri. Emiş gücü seviyeleri arasında "Eko", "Normal", "Yüksek" ve "Maks" yer alıyor.

Robotun ön kısmında 3D ToF sensörü bulunuyor. Bu sensör, ayakkabı ve oyuncak gibi küçük nesneleri algılayabiliyor ve onlara çarpmadan temizlik sürecine devam edebiliyor. Dolayısıyla Philips marka süpürgeyi çalıştırmadan önce etraftaki oyuncak gibi nesneleri toplamanıza gerek kalmıyor.

5.200 mAh batarya kapasitesine sahip olan süpürge tek şarj ile 180 dakikaya kadar çalışabiliyor. Robot, pil seviyesi azaldığında otomatik olarak istasyona dönüyor. Şarj işlemi sona erdikten sonra temizliğe kaldığı yerden devam ediyor.

240 ml su haznesine sahip olan robot, titreşimli paspas teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, süpürgenin paspas performansını üst seviyeye taşıyor. Robot "Islak ve Kuru", "Kuru", "Yoğun", "Sessiz" ve "Özel" temizlik modları sunuyor.

Uygulama üzerinden her oda için bir temizleme modu belirleyebilirsiniz. Örneğin mutfağın detaylı şekilde temizlenmesini istiyorsanız "Yoğun" modu seçebilirsiniz. Oturma odasındaki sert zeminleri düzenli olarak temizlemek için "Islak ve Kuru" modu tercih edebilirsiniz.

Philips HomeRun uygulamasında ayrıca temizlik planı oluşturabilirsiniz. Düzenleme esnasında emiş gücünü, paspas ıslaklığını, temizleme modunu ve daha birçok seçeneği belirleyebilirsiniz. Ayrıca süpürgenin hangi günler temizlik yapacağına da karar verebilirsiniz.

97 mm yüksekliğe sahip süpürge yatak ve sehpa gibi eşyaların altına girip oraları da rahatça temizleyebiliyor. Robot ayrıca yüksekliği 20 mm'ye kadar olan engelleri kolayca aşabiliyor. Örneğin halının veya kilimin üzerine çıkabiliyor.

Philips 7000 serisi süpürgenin alt kısmında 6 adet düşme önleyici sensör mevcut. Bu sensörler, robotun yüksekten ya da merdivenlerden düşmesini önlüyor.

Philips 7000 Serisi Özellikleri

Paspaslama Teknolojisi : Titreşimli paspas

: Titreşimli paspas Emiş gücü : Maksimum 5000 Pa

: Maksimum 5000 Pa Navigasyon Türü : 360° lazer navigasyon (LiDAR)

: 360° lazer navigasyon (LiDAR) Toz Haznesi Kapasitesi : 300 ml

: 300 ml Su Haznesi Kapasitesi : 240 ml

: 240 ml Küçük Engel Algılama : Var

: Var Batarya Kapasitesi : 5200 mAh

: 5200 mAh Tek Şarjla Çalışma Süresi : 180 dakikaya kadar

: 180 dakikaya kadar Temizleme Modları : Islak ve Kuru, Kuru, Yoğun, Sessiz ve Özel

: Islak ve Kuru, Kuru, Yoğun, Sessiz ve Özel Emiş Gücü Seviyeleri : Eko, Normal, Yüksek, Maks

: Eko, Normal, Yüksek, Maks Dakika Başına Paspas Titreşimi Sayısı : 430/dk

: 430/dk Navigasyon Teknolojisi : LDS lazer navigasyon

: LDS lazer navigasyon Robot Yüksekliği: 97 mm

Philips 7000 Serisi Fiyatı

Philips 7000 serisi XU7000/02 isimli robot süpürge modeli 19 bin 899 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.