Nokia 2 Kapsamlı Dayanıklılık Testi

90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başında mobil dünyanın nabzını tutan Nokia, 3310 gibi efsane telefonlar üretmişti.

3310, Nokia'ya inanılmaz bir şöhret kazandırmıştı, bu şöhretin sebebi de telefonun dayanıklılığıydı. Kaya gibi telefonu düşürseniz, duvara çarpsanız bile çalışmaya devam edebiliyordu.

Nokia, 3310'dan sonra eski şöhretini kaybetmiş olsa da geçtiğimiz yıllarda tekrar geri döndü. Nokia 3310'un yenilenmiş versiyonuyla eski günlere dönüş sinyali veren Nokia, Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 8 gibi farklı ihtiyaçlara hitap eden telefonlarını satışa sunmuştu. Bu telefonlardan Nokia 5 üzerinde yapılan dayanıklılık testleri, Nokia 5'in firmanın şöhretini koruduğunu ve bir hayli dayanıklı bir telefon olduğunu gösteriyordu. Peki Nokia'nın en ucuz telefonu Nokia 2 için durum nasıl?

Yurt dışında 99 €/$ gibi makul bir fiyatla satışa sunulan Nokia 2'nin Türkiye'de de satışa sunulmasını bekliyoruz. Telefon ülkemizde muhtemelen 600 TL civarında bir fiyata sahip olacak. Buna rağmen Nokia 2, 2 gün pil ömrü sunacak şekilde tasarlanmış bir telefon, ayrıca telefon için Android 8.0 güncellemesi de yayınlanacak.

Eğer Nokia 2 Türkiye'de satışa sunulduğunda telefonu almayı düşünüyorsanız telefonun ne derece dayanıklı olduğunu da bilmek isteyeceksiniz. İşte JerryRigEverything kanalı tarafından hazırlanan bu dayanıklılık testi videosu bize bu sorunun cevabını veriyor.

Videoda Nokia 2 üzerinde sırasıyla çizilme testi, yanma testi ve bükülme testi uygulanıyor. Gorilla Glass 3 cam kullanan telefonun ekranı çizilme testinde tatmin edici bir sonuç veriyor, değiştirelebilir arka kapak plastik olduğu için doğal olarak çiziliyor. Yanma testinde ise telefonun ekranındaki pikseller bir süre kaybolduktan sonra geri geliyorlar ve telefon çalışmaya devam ediyor. Bükülme testi ise Nokia 2'nin en zayıf noktası. Telefona 2 yanından sertçe baskı uygulandığında telefon hafifçe eğriliyor.

Nokia 2, Nokia 5 kadar dayanıklı çıkmasa da fiyatıyla kıyaslandığında dayanıklılık seviyesinin yeterli olduğu söylenebilir.