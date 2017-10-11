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  4. Nokia'nın Bombaları! - İlginç Bilgiler #1

Nokia'nın Bombaları! - İlginç Bilgiler #1

Serin Üçer
Serin Üçer Tamindir TV
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Nokia hakkındaki 5 ilginç bilgiyi derlediğimiz videomuzla karşınızdayız.
1. İlk maddemiz hala bilmeyenler varsa onlara geliyor. Nokia Tune yani dınınınıı dınınııı nııı nıııııı Francisco Tarrega’nın 19. Yüzyılda yaptığı Gran Vals eserinden geliyor. Nokia akılda kalıcılığı yüzünden bu eseri Nokia Tune adı ile sahiplenmiştir.

2. Dünya’nın ilk internete girebilen telefonu Nokia 7110’du. İnternet dediğimize bakmayın, o sıralarda telefonlar WAP sitelerine girebiliyordu. Ama bu da büyük bir gelişmeydi.

3. Mobil bir telefonu oyun yüklü olarak satan ilk firma Nokia'ydı. Tahmin edeceğiniz üzere bu oyun Snake’di. (1998 yılındaki 6110)

4. Dünya’da ilk GSM iletişimi prototip bir Nokia telefon ile 1991’de yapıldı. Tahmin edeceğiniz üzere GSM servisinin kuruluşunda nokianın büyük payı var.

5. Nokia 3310 piyasadaki ilk ucuz dahili antenli telefondu, bu sayede 126 milyon adet satış yaptı. Şu anda dünyada en çok satış yapan telefon ünvanı ise 250 milyon adet ile Nokia 1100 elinde.

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ETİKETLER : Nokia Nokia 8

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