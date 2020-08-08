Oppo A72 İnceleme - Satın Alınır, Ama?

Oppo A72 modeline yakından bakıyoruz. Oppo A72 inceleme videomuzda cihazın tüm teknik detaylarını sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıdan Oppo A72 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Oppo A72 İnceleme Videosu

6.5 inç Full HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip olan Oppo A71, gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alıyor. Akıllı telefonda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Oppo A72'nin arka tarafında 48 MP Ana Kamera + 8 MP Geniş Açılı Kamera + 2 MP Mono Lens + 2 MP Derinlik Algılayıcı Kamera olmak üzere dört adet kamera sensörü yer almakta. Ön tarafta ise bizleri bir adet 16 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

Cihaz 5.000 mAh bataryadan beslenmekte. Oppo A72 hakkında merak edilenlere videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!