Merak Edilen Telefon Geldi! - Oppo A91 İnceleme

Oppo'nun ülkemizde yeni satışa sunduğu akıllı telefon modeli olan A91'e yakından bakıyoruz. Oppo A91 inceleme videomuzda cihazın tüm teknik detaylarını sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıdan Oppo A91 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Oppo A91 İnceleme Videosu

Oppo A91, Full HD+ çözünürlüğünde 6.4 inç AMOLED ekrana sahip. Gücünü MediaTek Helio P70 işlemciden alan cihazda 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihaz 4.025 mAh bataryadan besleniyor ve VOOC 4.0 hızlı şarjı destekliyor. OPPO, 30W şarj teknolojisiyle telefonun 30 dakikada yüzde 50 şarj olduğunu açıkladı.

Oppo A91'in arka tarafında 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel 119 derece ultra geniş lens, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel olmak üzere dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel selfie kamera bizleri karşılıyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!